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Ушел из жизни актёр из сериала «Склифосовский»

Общество

Причиной смерти артиста стал оторвавшийся тромб

Москва, 17 октября 2018, 12:17 — REGNUM  Актер Александр Машатков, снявшийся в одном из эпизодов сериала «Скифосовский», скончался на 59-м году жизни. Об этом 17 октября сообщает НСН.

Причиной смерти артиста стал оторвавшийся тромб. Машатков умер 14 октября, однако о его кончине стало известно позднее.

Машатков учился в Саратовском машиностроительном техникуме, затем оказался в Кинешемском драматическом театре — работал машинистом сцены. Актерскому мастерству он учился в студии при театре, в дальнейшем поступил в РАТИ-ГИТИС.

С 2001 года Александр Машатков — артист театра драмы и комедии в городе Кимры Тверской области. На счету актера роли в отечественных фильмах и сериалах: «Склифосовский», «Супруги», «Криминальное видео», «Тупой жирный заяц», «Кризис нежного возраста» и других.

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