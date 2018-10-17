Проект маршрута Nord Stream 2 в Дании вынесли на суд общественности

Копенгаген, , 12:15 — REGNUM В Дании пройдут слушания по альтернативному пути «Северного потока — 2», который пройдёт в исключительной экономической зоне Дании к северо-западу от острова Борнхольм. Общественное обсуждение организует Датское энергетическое агентство. Как сообщает пресс-служба ведомства, слушания запланированы на 14 ноября.

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С оценкой воздействия на окружающую среду для датского участка газопровода «Северный поток — 2» можно ознакомится в отчёте, опубликованном агентством. Отмечается, что теперь датская общественность, власти и организации могут дать комментарии или задать вопросы по отчету через энергетическое агентство Дании до 12 декабря 2018 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года компания Nord Stream 2 AG подала заявку на строительство трубопровода «Северный поток — 2» в Дании по альтернативному маршруту. В исключительной экономической зоне Дании к северо-западу от острова Борнхольм должен пройти участок протяженностью около 175 км.

Планируется, что две нитки трубопровода пройдут из Нарвского залива в России по территории РФ, Финляндии, Швеции и Дании, а также через морские акватории Балтийского моря и сухопутную часть в районе Лубмина вблизи Грайфсвальда в Германии. Разрешение на возведение объекта уже получено от РФ Компания получила разрешение в России, Финляндии, Швеции и Германии.

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