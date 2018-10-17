Защита коренных малочисленных народов станет задачей местных властей

Анадырь, , 12:08 — REGNUM

Права коренных малочисленных народов будут отстаивать региональные и муниципальные органы власти. Такой законопроект 16 октября единогласно приняли депутаты Государственной Думы РФ в первом чтении.

Документ устраняет пробел в законодательстве, которое по-прежнему не предусматривает ответственность региональных и местных органов власти за реализацию и защиту прав коренных народов. В случае принятия законопроекта данные полномочия будут переданы локальным властям, что поможет улучшить контроль за обеспечением мер соцподдержки коренного населения.

Как отметила Анна Отке, автор проекта, член комитета Совета Федерации по социальной политике, с 2013 года в российском законодательстве за региональными и местными властями закреплены полномочия по защите прав только в отношении «национальных меньшинств». Права коренных малочисленных народов остаются не защищенными.

«При этом Стратегией государственной национальной политики до 2025 года к основным вопросам, особенно требующим внимания органов государственной власти и местного самоуправления, отнесено обеспечение прав «национальных меньшинств» и коренных малочисленных народов», — отметила Анна Отке.

Инициатива поможет реализации прав коренных народов на традиционное природопользование. Территории традиционного природопользования имеют статус земель природоохранного назначения и образованы для ведения традиционного образа жизни коренных народов, сохранения самобытных поселений, памятников культуры и биологического разнообразия.

Законопроект разработан по поручению губернатора Чукотского автономного округа Романа Копина. Напомним, 8 октября Роман Копин в третий раз официально вступил в права главы округа.

«Во время избирательной кампании мы получили более 300 обращений, предложений и замечаний, инициатив граждан. Это будет планом действий нового правительства округа на ближайшее время», — отметил Роман Копин в ходе инаугурации.

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