Ростовских погорельцев до сих пор не расселили

Ростов-на-Дону, , 12:09 — REGNUM В Ростове-на-Дону до сих пор не все погорельцы, чьи дома 21 августа 2017 года уничтожил пожар, получили субсидии на приобретение жилья. Решить этот вопрос местные власти планируют до конца текущего года. Об этом на встрече с жителями Пролетарского района заявил ростовский сити-менеджер Виталий Кушнарёв.

Градоначальник отметил, что из 692 пострадавших право на получение субсидии имеют 484 человека. 368 человек из них уже получили единовременную выплату.

«Мы планируем до конца года решить задачу и предоставить жильё тем пострадавшим, кому это положено по закону. Если кто-то установит своё право на выплату в суде, то они будут дополнительно включены в списки», — цитирует Кушнарёва портал donnews.

ИА REGNUM напоминает, что к августу 2018 года чиновники обеспечили квартирами лишь половину погорельцев — 346 из 692 человек, пострадавших от августовского пожара.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Виталий Кушнарев разрешил инвестору застройки Театрального спуска Елене Наумовой подготовить проект планировки территории. Работа будет вестись в течение восьми месяцев, следует из постановления городской администрации. На территории в границах ул. Закруткина — ул. Нижегородская — ул. Орловская — границы существующих земельных участков — пер. Грибоедовский — ул. Станиславского — пр-кт Театральный — границы существующих земельных участков построят несколько жилых домов от 6 до 22 этажей со встроенными нежилыми помещениями общественного и культурно-досугового назначения. Кроме того, инвестор планирует вовзвести спортивно-оздоровительный комплекс, поликлинику, детский развлекательный центр и ряд спортивных объектов, организовать подземный паркинг.

Пожар, уничтоживший десятки жилых домов, оставил около 700 человек без крова. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Следователи не нашли подтверждения версии об умышленном поджоге. Причиной возгорания в районе Театрального спуска, по версии следственных органов, стало короткое замыкание.

Участки погорельцев будут выкуплены у собственников по рыночной стоимости. В августе 2018 года сгоревший квартал получил особый статус — территория выделена в зону общественно-культурного назначения.

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