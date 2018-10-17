Издевательства над пациентом привели к уголовному делу о халатности

Магнитогорск, Челябинская область, , 12:01 — REGNUM Скандал в челябинской психбольнице привёл к возбуждению уголовного дела по факту халатности. О заведении дела заявило региональное управление СКР.

При этом по факту насилия санитаров над пожилым пациентом дела пока нет.

Напомним, ранее областной минздрав заявил об увольнении троих санитаров и главного врача учреждения. Главврач должен передать дела своему заместителю к 22 октября.

Сейчас в больнице идёт выездная проверка минздрава. Также работают следователи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 октября в соцсетях появилось видео с записью издевательств санитаров над пожилым пациентом. Позднее стало известно, что инцидент произошёл ещё 29 июня. Губернатор Борис Дубровский потребовал уволить участников издевательств с позором.

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