Иркутск, , 11:59 — REGNUM Несмотря на то, что Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат (БЦБК) был закрыт в 2013 году, его отходы до сих пор представляют огромную опасность для озера Байкал.

Согласно информационно-аналитическим материалам Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал, БЦБК более чем за 40 лет деятельности накопил свыше 6,2 млн тонн отходов производства, которые складированы на берегу водоёма. В связи с этим активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) подчёркивают, что сейчас существуют угрозы постоянного загрязнения Байкала отходами закрытого комбината. И причиной ЧП могут стать опасные геологические процессы, в результате которых могут разрушиться хранилища отходов. Например, это землетрясения, сели.

Основная часть отходов комбината — это шлам-лигнин, уголь, шлак и зола от их сжигания.

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«Учитывая, что БЦБК расположен в зоне высокой сейсмической активности, существует угроза прорыва дамб, которые сдерживают складированные отходы, и тогда в Байкал может мгновенно попасть до 250 тыс. тонн загрязняющих веществ. Для того чтобы не допустить негативного сценария развития, необходимо реализовать эффективные как с экологической, так и с экономической стороны решения», — сделали вывод народофронтовцы.

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 17 октября, в ОНФ, эксперты Общероссийского народного фронта обратились в Минприроды РФ с предложением «использовать наиболее экономически эффективные и экологичные методы утилизации отходов производства Байкальского целлюлозно-бумажного комбината». По их мнению, из существующих отходов можно даже извлекать пользу, например, производить удобрения и реализовывать их как на внутреннем, так и на зарубежном рынке.

Депутат Госдумы РФ Владимир Гутенёв, являющийся модератором тематической площадки ОНФ «Экология», подчеркнул, что эксперты проанализировали четыре основных варианта ликвидации накопленных отходов БЦБК. В итоге они выработали предложения по наиболее перспективным направлениям утилизации. В частности, речь идёт об организации производства по переработке отходов, их изолировании от попадания в грунтовые воды и так далее.

Однако если запустить производство недалеко от места загрязнения, то оно будет располагаться в границах центральной экологической зоны Байкала. Народофронтовцы считают, что такое производство логичнее было бы расположить на безопасном расстоянии от озера, однако «это потребует других финансовых затрат».

Народофронтовцы просят Минприроды оценить варианты утилизации отходов комбината и с экономической, и с экологической стороны, чтобы можно было выбрать «приемлемый вариант», который будет включен в национальный проект «Экология».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, БЦБК за 45 лет своей работы сложил в карты-накопители миллионы тонн отходов. В основном это шлам-лигнин. На сегодняшний день это самая большая промышленная свалка на берегах Байкала. И стоит отметить, что пока совершенно неясно, как можно избавиться от этого накопленного за десятилетия токсичного хлама, не причинив озеру ещё больший вред.

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Напомним также, БЦБК расположен на южном побережье озера Байкал в Слюдянском районе Иркутской области. Промышленная зона ОАО «Байкальский ЦБК» занимает площадь 748,4 гектара.