Среда, 17 Октября 2018 года
12:34:11 МСК

Кокорин признался в оскорблениях в адрес чиновника Минпромторга

Общество

Это может повлиять на приговор

Москва, 17 октября 2018, 11:47 — REGNUM  Нападающий «Зенита» Александр Кокорин дал признательные показания, которые могут стать отягчающими в деле футболиста. Спортсмен подтвердил, что нанёс оскорбление чиновнику Минпромторга Денису Паку по национальному признаку.

Читайте также: «Для меня это катастрофа»: мать Кокорина о ситуации с футболистами

Жена Александра Кокорина рассказала о его переживаниях

Очные ставки футболиста с пострадавшими чиновником Минпромторга Денисом Паком, генеральным директором НАМИ Сергеем Гайсиным и водителем ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком были проведены накануне, 16 августа. В разговоре Кокорин заявил, что оскорблял Пака, который является корейцем по национальности, и советовал ему убираться из страны.

Ранее в сюжете: Адвокат футболиста Кокорина обжаловал арест своего подопечного

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября братья Кокорины вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым стали участниками сразу двух наападенйи в центер Москвы. Сначала на автостоянке они избили водителя «Первого канала», который с множественными травмами попал в больницу. Позднее в одном из столичных кафе в драку перерос конфликт с чиновником Минпромторга Денисом Паком.

В настоящее время и Кокорин, и Мамаев находятся в СИЗО. Суд избрал для нападавших меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 8 декабря.

Читайте ранее в этом сюжете: Кокорин просил Тверской суд оставить его на свободе. «Понять и простить»...

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Скандалы с участием известных спортсменов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить