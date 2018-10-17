Кокорин признался в оскорблениях в адрес чиновника Минпромторга

Москва, , 11:47 — REGNUM Нападающий «Зенита» Александр Кокорин дал признательные показания, которые могут стать отягчающими в деле футболиста. Спортсмен подтвердил, что нанёс оскорбление чиновнику Минпромторга Денису Паку по национальному признаку.

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Очные ставки футболиста с пострадавшими чиновником Минпромторга Денисом Паком, генеральным директором НАМИ Сергеем Гайсиным и водителем ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком были проведены накануне, 16 августа. В разговоре Кокорин заявил, что оскорблял Пака, который является корейцем по национальности, и советовал ему убираться из страны.

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября братья Кокорины вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым стали участниками сразу двух наападенйи в центер Москвы. Сначала на автостоянке они избили водителя «Первого канала», который с множественными травмами попал в больницу. Позднее в одном из столичных кафе в драку перерос конфликт с чиновником Минпромторга Денисом Паком.

В настоящее время и Кокорин, и Мамаев находятся в СИЗО. Суд избрал для нападавших меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 8 декабря.

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