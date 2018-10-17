В Петербурге расширили список мест, куда не пустят подростков

Санкт-Петербург, , 11:31 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга значительно расширили список мест, в которых запрещено находиться несовершеннолетним жителям города. За нарушение будут наказаны родители подростков и владельцы «запретных» мест. Соответствующий законопроект 17 октября принят в третьем чтении и направлен на подпись врио губернатора Петербурга, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как пояснил автор законопроекта, лидер фракции «Единая Россия» Александр Тетердинко, помимо баров и рюмочных, запрет распространится на кальянные и вейп-кафе, а также на букмекерские конторы. В перечень мест, где детям нельзя находиться в ночное время без сопровождения взрослых, добавлены кладбища и стройки, канализационные коллекторы, гаражи, подвалы, чердаки и крыши.

«Принятый закон создает необходимую правовую базу для правоохранительных органов, которые теперь, к примеру, вправе будут задерживать подростков, собравшихся в ночное время в подвале или на чердаке, и привлекать их родителей <…> к административной ответственности в виде штрафа до трех тысяч рублей. Если несовершеннолетний будет обнаружен в кальянной, вейп-кафе или букмекерской конторе, данные организации будут оштрафованы на 15−20 тысяч рублей», — рассказал Тетердинко.

В случае подписания врио губернатора Александром Бегловым, новый закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

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