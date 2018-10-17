Среда, 17 Октября 2018 года
12:36:41 МСК

В Казахстане DDos-атаки составили 93% от нарушений в интернете

Общество

Все атаки совершены из-за пределов Казахстана

В Казахстане DDos-атаки составили 93% от нарушений в интернете
Иллюстрация: Цитата к/ф Матрица. реж. Лана Вачовски, Лилли Вачовски. 1999. США
Мартица

Астана, 17 октября 2018, 11:26 — REGNUM  По итогам девяти месяцев 2018 года на едином шлюзе доступа к интернету государственных органов 92,9% от общего количества нарушений составили DDos-атаки, сообщили 17 октября в пресс-службе министерства оборонной и аэрокосмической промышленности.

В ведомстве отметили, что все атаки совершены из-за пределов Казахстана, так как в республике деятельность хакеров преследуется по закону.

В министерстве также напомнили, что почти все государственные органы Казахстана под патронажем международного союза электросвязи ведут работы по повышению безопасности сферы использования информационно-коммуникационных технологий.

Напомним, в августе 2018 года правительство Казахстана утвердило перечень из 219 критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры.

Читайте ранее в этом сюжете: Спецслужбы Казахстана планируют усилить борьбу с террористами в интернете

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кибербезопасность и киберпреступность
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить