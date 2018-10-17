Среда, 17 Октября 2018 года
12:37:41 МСК

Уволенный главврач челябинской психбольницы покинет пост к 22 октября

Общество

До этого времени Александр Беликов должен передать дела своему заместителю

Уволенный главврач челябинской психбольницы покинет пост к 22 октября
Цитата из х/ф «Кавказская пленница». Реж. Леонид Гайдай. 1967. СССР
Психиатрическая больница. Кабинет главврача

Магнитогорск, Челябинская область, 17 октября 2018, 11:12 — REGNUM  Главный врач психоневрологической больницы № 5 челябинского Магнитогорска Александр Беликов 17 октября будет ознакомлен с приказом о своём увольнении. Об этом журналистам сообщили в областном минздраве.

Дела он должен передать своему заместителю к 22 октября. Заместитель будет исполнять обязанности главврача.

Ранее стало известно об увольнении троих санитаров, издевавшихся 29 июня над пожилым пациентом. Они навсегда покидают государственное здравоохранение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 июня санитары издевались над пациентом. Видео попало в соцсети и наделало много шуму. Губернатор Борис Дубровский потребовал уволить участников издевательства.

Читайте ранее в этом сюжете: Трое издевавшихся над пациентом санитаров навсегда покинут медицину

Читайте развитие сюжета: Издевательства над пациентом привели к уголовному делу о халатности

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нарушения и ЧП в медицинских учреждениях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить