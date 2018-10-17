Уволенный главврач челябинской психбольницы покинет пост к 22 октября

Магнитогорск, Челябинская область, , 11:12 — REGNUM Главный врач психоневрологической больницы № 5 челябинского Магнитогорска Александр Беликов 17 октября будет ознакомлен с приказом о своём увольнении. Об этом журналистам сообщили в областном минздраве.

Дела он должен передать своему заместителю к 22 октября. Заместитель будет исполнять обязанности главврача.

Ранее стало известно об увольнении троих санитаров, издевавшихся 29 июня над пожилым пациентом. Они навсегда покидают государственное здравоохранение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 июня санитары издевались над пациентом. Видео попало в соцсети и наделало много шуму. Губернатор Борис Дубровский потребовал уволить участников издевательства.

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