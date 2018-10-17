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В Белгороде обсудили этические проблемы «цифрового сообщества»

Общество

В БГТУ прошла конференция, посвященная изучению и развитию искусственного интеллекта

Белгород, 17 октября 2018, 11:08 — REGNUM  Ведущие российские учёные приняли участие в международной научно-практической конференции «Искусственный интеллект: этические проблемы «цифрового общества», которая прошла на площадке Белгородского государственного технологического университета (БГТУ) им. В. Г. Шухова, сообщает 17 октября пресс-служба вуза.

Открывая конференцию, проректор по учебной работе БГТУ, профессор Владимир Поляков отметил, что она является продолжением научного сотрудничества лидирующими институтами в сфере изучения искусственного интеллекта.

Отмечается, что проблема междисциплинарных исследований искусственного интеллекта на сегодняшний день является одной из самых актуальных, перспективных и разрабатываемых как в России, так и за рубежом. Подтверждением этому в вузе считают слова президента России Владимира Путина о необходимости инновационных разработок в этой области на встрече с ректорами ведущих российских вузов в Санкт — Петербурге в сентябре 2018 года.

Организаторами мероприятия выступили: БГТУ им. В. Г. Шухова, научный совет по методологии искусственного интеллекта и когнитивных исследований Российской академии наук (Белгородское отделение), Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (философский факультет), Институт философии РАН.

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