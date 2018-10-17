Трое издевавшихся над пациентом санитаров навсегда покинут медицину

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Магнитогорск, Челябинская область, , 11:04 — REGNUM Все три участника издевательств над пожилым пациентом в психиатрической больнице Магнитогорска будут уволены. Об этом журналистам сообщили в челябинском областном минздраве.

«Работать в системе государственного здравоохранения они больше не будут», — пояснили в министерстве.

Напомним, также был уволен главный врач Александр Беликов. Приказ о его увольнении уже подписан.

Поводом для таких мер стал инцидент, произошедший 29 июня. На попавшем в интернет видео видно, как санитары издеваются над пожилым пациентом. Ролик вызвал широкий резонанс. Губернатор Борис Дубровский потребовал уволить участников инцидента. А органы СКР начали проверку.

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