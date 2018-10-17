Среда, 17 Октября 2018 года
12:33:04 МСК

Трое издевавшихся над пациентом санитаров навсегда покинут медицину

Общество

В государственном здравоохранении они больше не будут работать

Трое издевавшихся над пациентом санитаров навсегда покинут медицину
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Вон!

Магнитогорск, Челябинская область, 17 октября 2018, 11:04 — REGNUM  Все три участника издевательств над пожилым пациентом в психиатрической больнице Магнитогорска будут уволены. Об этом журналистам сообщили в челябинском областном минздраве.

«Работать в системе государственного здравоохранения они больше не будут», — пояснили в министерстве.

Напомним, также был уволен главный врач Александр Беликов. Приказ о его увольнении уже подписан.

Поводом для таких мер стал инцидент, произошедший 29 июня. На попавшем в интернет видео видно, как санитары издеваются над пожилым пациентом. Ролик вызвал широкий резонанс. Губернатор Борис Дубровский потребовал уволить участников инцидента. А органы СКР начали проверку.

Читайте ранее в этом сюжете: После издевательств над пациентом челябинские психбольницы ждут проверки

Читайте развитие сюжета: Уволенный главврач челябинской психбольницы покинет пост к 22 октября

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нарушения и ЧП в медицинских учреждениях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить