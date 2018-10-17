Курган собрал акварелистов со всей страны, а деньги на музей — нет

Курган, , 15:15 — REGNUM В Кургане 16 октября открылась пятая всероссийская выставка акварели. На ней представлены около 700 полотен из 92 городов России, а также зарубежных стран, в том числе Великобритании, Германии, Вьетнама, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

На участие в выставке претендовали около 3000 полотен, из них отобрали 700. Для Кургана подобная выставка — большое культурное событие. На месяц — до 16 ноября — он становится столицей акварели.

При этом в городе хранится уникальная коллекция из 3000 акварельных полотен, собранная народным художником России Германом Травниковым для единственного в стране музея акварели, создать который так и не удалось: в Кургане не нашлось для этого помещения. На протяжении многих лет картины хранятся в запасниках областного художественного музея, некоторые из них изредка выставляются, но большинство не доступны людям.

При этом, по некоторым оценкам, областные и городские власти закрывают глаза на проблему и подчёркивают свою причастности к культуре другими способами: на открытие выставки собралась вся правительственная верхушка и депутаты областной и городской дум.

«Проведение подобных выставок даёт возможность пополнить музейную коллекцию лучшими образцами произведений современной акварели. Каждые четыре года экспозиция, следуя традициям российского искусства, демонстрирует прогресс и достижения художников-акварелистов многих регионов России и зарубежных стран… С уверенностью можно сказать, что сегодняшняя выставка объединяет и укрепляет международное творческое сотрудничество», — зачитал приветственный адрес участникам церемонии врио губернатора Вадима Шумкова и.о. его заместителя по соц политике Александр Карпов.

О проблеме музея напомнил Герман Травников: он заявил, что один из депутатов курганской гордумы выделил землю под него в шестом микрорайоне Заозёрного, а предприниматель из Кишинёва (Молдавия) обещал выделить деньги и готовит проект здания. Как сообщают местные СМИ, городские и областные власти заявили, что об инвесторе и земле услышали впервые и пока не готовы дать комментарии.

Отметим, на прошедшей неделе в ходе подготовки к открытию выставки, в Курганской области обсуждали проблему создания музея акварели. И.о. начальника регионального управления культуры Владимир Бабин заявил, что «поиск идет бесконечно».

«У нас же есть осложнения, нам не надо в Заозерном например. Музей акварели должен быть отдельным зданием, в который надо ещё вложить миллионов под тридцать», — цитирует его радио «За облаками». Подходящего здания в центре города, по мнению властей, нет, нет и подходящего земельного участка.

После заявления Травникова о том, что музей появится в Заозёрном, местные жители в соцсетях подняли волну возмущений по поводу удалённости будущего объекта культуры от центра. Однако многие считают, что разницы нет — для Зауралья, не слишком богатого на такие объекты, музей акварели в любом месте города станет огромным достоянием.