В Ярославле жильцы проиграли суд о запрете стройки на набережной

Ярославль, , 10:52 — REGNUM 16 октября Кировский районный суд Ярославля отказал жителям в требовании об отмене разрешения на строительство дома в квартале, ограниченном Волжской набережной, улицами Суркова и Красный съезд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила адвокат жильцов Татьяна Чекмарева.

Жители оспаривали разрешение, выданное мэрией компании «Дом на набережной» на том основании, что не были проведены публичные слушания. Мэрия полагала, что такие слушания проводить было не нужно.

В итоге суд встал на сторону застройщика и мэрии. Жильцы пока не определились, будут ли обжаловать решение суда.

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