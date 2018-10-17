«Онкология захватила Оренбуржье»: работа нефтяников угрожает населению?

Оренбург, , 12:51 — REGNUM В Оренбургской области важные вопросы экологии относятся к деятельности нефтяных компаний, которых в регионе насчитывается более 20. Работа нефтяников негативно отражается на здоровье населения, об этом 17 октября заявил лидер фракции «Справедливая Россия» в заксобрании области Владимир Фролов после отчёта управления Росприроднадзора о своей деятельности, передает корреспондент ИА REGNUM.

«В Бузулукском районе идет прямое уничтожение земли. И то, что там творится, — безобразие. Где природоохранная прокуратура? Почему меры не принимаются? Люди отдавали свои паи не для того, чтобы там ставить нефтяные вышки и делать пруды незаконно… Заливая эту воду в нефтяные скважины, уничтожая сельскохозяйственные земли.

Не могу сказать, что такая деятельность нефтяных компаний потом четко проявляется в здоровье наших сограждан. Оренбуржье вышло в ПФО на первое место по вопросам инвалидности по онкозаболеваниям — 30,6%. Никогда такого не было! Всегда на первом месте были сердечно-сосудистые заболевания. Сейчас онкология захватила область», — заявил депутат.

Также он обратил внимание на то, что в Оренбургской области второй год подряд отмечен высокий уровень смертности. Фролов затронул и болезненный вопрос, который касается прихода нефтяников в Бузулукский бор. Он подчеркнул, что на особо охраняемых природных территориях законом запрещена любая хозяйственная деятельность. Однако в 2009 году в бору выделили шесть земельных участков на месторождениях и вывели их из территории Бузулукского бора для добычи нефти на 69 эксплуатационных скважинах.

«На 115-й скважине что происходит? Там гектары лучшего отборного леса уничтожает «Новый поток», готовя площадки для добычи нефти. Я обращаю внимание прокуратуры области на это! Мне на комитете объясняют — нет, не могут себя так нефтяники вести, а я отвечаю — не только могут, они это делают сегодня и делали вчера!» — сообщил парламентарий.

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Со своей стороны и. о. руководителя регионального Управления Росприроднадзора по Оренбургской области Марина Коваль отметила, что в границах Бузулукского бора расположены Воронцовское, Могутовское и Гремячинское месторождения углеводородов. Земельные участки, занятые ликвидированными и законсервированными скважинами, а также подъездными путями к ним, не являются землями особо охраняемых природных территорий.

«Они изначально не входили в состав нацпарка. Эти участки относятся к землям лесного фонда области. Изначально право пользования недрами месторождений было предоставлено в 2015 году Антипинскому НПЗ по результатам проведения конкурса с целью разведки добычи углеводородного сырья. В 2016 году право пользования недрами переоформлено с Антипинского НПЗ на «Новый поток». Эти предприятия входят в рамках стратегического партнерства в группу компаний «Новый поток», осуществляющих нефтедобычу, нефтепереработку, транспортировку нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках», — сказала Коваль.

Напомним, приход нефтяников в Бузулукский бор вызвал большой резонанс в регионе. В 1971 году из-за серьезной аварии правительство СССР приняло решение о прекращении деятельности нефтяных компаний в бору. В наследство осталось 162 скважины. Спустя десятки лет они начали «дышать», угрожая экологической катастрофой. Встала задача переконсервации и ликвидации скважин. Заговорили о том, что этот процесс обойдется слишком дорого бюджету, если осуществлять процедуры за госсчет. Тогда на федеральном уровне объявили конкурс с тем, чтобы победитель сначала устранил экологическую угрозу, а потом уже занялся разработкой нефтедобычи.

Тем временем ряд ученых, общественников, политиков выразили категорический протест против прихода нефтяников в Бузулукский бор, утверждая, что нефтедобыча уничтожит экосистему и лишит страну уникального соснового парка.

Добавим, национальный парк «Бузулукский бор» создан в 2007 году на площади более 106 га. Совокупный запас нефти оценивается от 40 до 80 млн тонн.

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