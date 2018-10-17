После издевательств над пациентом челябинские психбольницы ждут проверки

Челябинск, , 10:34 — REGNUM В челябинском Магнитогорске представители областного минздрава проводят выездную проверку психоневрологической больницы №5. Об этом журналистам сообщили в минздраве.

Выездная проверка проходит сегодня, 17 октября. Также в планах — провести такие же проверки во всех учреждениях такого профиля, пояснили в ведомстве.

Напомним, видео с издевательствами санитаров над пожилым пациентом попало в социальные сети. Инцидент произошёл ещё 29 июня, но достоянием общественности стал лишь сейчас. На видеозаписи были запечатлены издевательства санитаров над пожилым пациентом.

Произошедшее вызвало широкий резонанс. СКР начал проверку, а губернатор Борис Дубровский потребовал уволить санитаров с позором и поставил вопрос о соответствии главврача этой должности.

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