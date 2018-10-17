Власти Ингушетии не продлили разрешение на митинг против границы с Чечней

Магас, , 10:23 — REGNUM Митинг недовольных новой границей с Чечней должен закончиться сегодня, 17 октября. Разрешение на его проведение было дано только до этой даты.

Организаторы протестной акции пытались продлить ее, подав 15 октября заявку. Но она осталась без ответа, сообщил накануне на митинге председатель «Мехк Кхел» Сараждин Султыгов, пишет «Кавказский узел».

По данным издания в настоящее время на месте акции протеста в Магасе установлены пять шатров на случай дождя для участников митинга и два шатра для кухни. Ночью на месте акции остается около десятка активистов.

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Как сообщало ИА REGNUM, несанкционированная протестная акция в Магасе против установления новой границы между Ингушетией и Чечней началась 4 октября после заседания парламента, который ратифицировал соглашение, подписанное ранее главами обеих республик. По мнению митингующих новые границы несправедливы, ущемляют интересы Ингушетии, хотя глава региона Юнус-Бек Евкуров не раз подчеркивал, что стороны обменялись равноценными незаселенными территориями площадью около двух тысяч гектаров.

После заявления организаторов митинга власти республики разрешили его проведение до 15 октября, продлив потом еще на два дня, до 17 октября.

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Вчера состоялась встреча полпреда президента РФ в СКФО Александра Матовникова с активистами протестной акции. По ее итогам было объявлено, что сегодня, 17 октября в 11:00 в Ингушетии состоится заседание комиссии по взаимодействию с органами государственной власти Чечни под председательством Юнус-Бека Евкурова по вопросам определения границы между субъектами с участием членов оргкомитета.

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