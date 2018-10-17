«Выбор будет непростой»: Травников высказался о переименовании «Толмачёво»

Новосибирск, , 10:04 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поддержал общественное обсуждение в рамках проекта «Великие имена России», подчеркнув, что у новосибирцев есть уникальная возможность самим выбрать имя, которым будет дополнено наименование аэропорта «Толмачево», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Наша область присоединилась к федеральному проекту «Великие имена России». Организаторы предложили присвоить имена выдающихся россиян 45 крупным аэропортам, в том числе и нашему «Толмачёво». Думаю, выбор будет непростой, у нас в регионе много талантливых и знаменитых земляков. Все решит народное голосование», — сказал Травников.

Отметим, что наименование «Толмачёво» у новосибирского аэропорта сохранится, но будет дополнено именем выдающегося соотечественника, которое будет выбрано в ходе народного голосования.

По мнению руководителя АНО «Историческое общество Сибирского федерального округа» Екатерины Болдыревой, акция должна поспособствовать развитию патриотизма через активное обсуждение достижений соотечественников.

В настоящее время новосибирцы предложили такие имена для дополнения названия новосибирского аэропорта: Александр Покрышкин — маршал авиации, трижды Герой Советского Союза; Михаил Лаврентьев — основатель Сибирского отделения академии наук и Новосибирского Академгородка; Арнольд Кац — выдающийся дирижер и Яков Цивьян — советский хирург.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рядовые горожане и представители новосибирской власти разошлись во мнении относительного того, нужно ли менять привычное для всех наименование аэропорта «Толмачёво». Большинство депутатов Законодательного собрания региона на заседании комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам 11 октября поддержало инициативу. Уточнив, что аэропорту необходимо присвоить имя Александра Покрышкина. Депутаты отметили, что «Толмачево» может сохранить своё название, но оно будет дополнено и не потребует изменения названия авиахаба в международных реестрах: «Международный аэропорт Толмачево имени Александра Ивановича Покрышкина».

В самом новосибирском аэропорту заявили, что переименование приведёт к финансовым потерям и что окончательное решение в любом случае останется за акционерами аэропорта.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поддержал инициативу о переименовании, но в то же время согласился, что это потребует от собственника воздушной гавани больших затрат.

Напомним, что проект «Великие имена России» был представлен в Общественной палате в начале октября. В рамках общенационального конкурса граждане выберут имена великих соотечественников, которые будут дополнительно присвоены аэропортам России.

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