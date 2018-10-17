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На Урале пациент психбольницы после издевательств санитаров был выписан

Общество

Скончался спустя почти три месяца после инцидента

Магнитогорск, Челябинская область, 17 октября 2018, 10:02 — REGNUM  Ставший объектом издевательств санитаров пожилой пациент психбольницы № 5 Магнитогорска после произошедшего был выписан из больницы. Об этом журналистам сообщили в медицинском учреждении.

Напомним, в сентябре гражданин скончался. Перед этим он страдал тяжёлым эндокринным заболеванием, сообщают в соцсетях родственники гражданина.

Напомним, 29 июня над пожилым пациентом издевались санитары. На появившемся в соцсетях видео видно, как медики бросают тапки в пожилого пациента и затем один из них пинает гражданина.

ЧП вызвало широкий резонанс и дошло до челябинского губернатора Бориса Дубровского. Глава региона потребовал уволить виновных с «волчьим билетом». СКР начал проверку.

Читайте ранее в этом сюжете: Терпевший издевательства пациент психбольницы в Магнитогорске скончался

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