На Урале пациент психбольницы после издевательств санитаров был выписан

Магнитогорск, Челябинская область, , 10:02 — REGNUM Ставший объектом издевательств санитаров пожилой пациент психбольницы № 5 Магнитогорска после произошедшего был выписан из больницы. Об этом журналистам сообщили в медицинском учреждении.

Напомним, в сентябре гражданин скончался. Перед этим он страдал тяжёлым эндокринным заболеванием, сообщают в соцсетях родственники гражданина.

Напомним, 29 июня над пожилым пациентом издевались санитары. На появившемся в соцсетях видео видно, как медики бросают тапки в пожилого пациента и затем один из них пинает гражданина.

ЧП вызвало широкий резонанс и дошло до челябинского губернатора Бориса Дубровского. Глава региона потребовал уволить виновных с «волчьим билетом». СКР начал проверку.

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