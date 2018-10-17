В калужском Обнинске мошенники грабили пенсионов под видом газовиков

Обнинск, Калужская область, , 10:00 — REGNUM В Обнинске Калужской области орудовала банда мошенников, которая наживалась на пенсионерах. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM 17 октября начальник отдела информации и общественных связей калужского областного управления МВД России Наталья Горохова, с заявлением о краже крупной суммы денег в полицию обратилась одна из пострадавших — 91-летняя местная жительница.

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Женщина рассказала, что к ней в квартиру пришли молодые люди, одетые в форму работников газовой службы. Они пояснили, что у пенсионерки необходимо заменить газовое оборудование. Не подозревающая подвоха престарелая женщина впустила работников. Мужчины «проверили» исправность плиты, а после их ухода пенсионерка обнаружила пропажу 60 тыс. рублей из её сумки.

Сотрудникам полиции удалось установить лиц, причастных к совершению противоправного деяния. Ими оказались ранее не судимые 28-летний житель города Серпухова Московской области и двое жителей города Кременки. Подозреваемые были задержаны и доставлены в дежурную часть территориального органа внутренних дел. В отношении них была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Мошенники украли у пенсионерки в Калуге все сбережения

Отвечать за содеянное злоумышленники будут по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

"В рамках расследования уголовного дела был установлен еще один эпизод противоправной деятельности указанных лиц», — уточнила Наталья Горохова.

На этот раз мошенники действовали вдвоём, но по той еж схеме. Под видом работников газовой службы они проникли в дом пожилого человека и похитили 30 тысяч рублей. По версии следствия, задержанные граждане могут быть причастны к совершению ещё нескольких аналогичных преступлений.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года в Калужской области был вынесен обвинительный приговор двум жительницам Калуги, которые, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда, приходили в квартиры престарелых людей и под предлогом обмена старых денежных купюр на билеты банка РФ нового образца грабили стариков. Ущерб составил более 200 тыс. рублей.

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