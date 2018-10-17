Город «на пороге катастрофы»: чем опасен заброшенный рудник в Оренбуржье

Оренбург, , 10:40 — REGNUM В Оренбургской области из подножия Блявинского рудника, который не работает с 1971 года, выходят кислые подотвальные воды. Об этом во время отчёта о деятельности местного Росприроднадзора на заседании заксобрания Оренбуржья сообщила и. о. руководителя регионального управления ведомства Марина Коваль, передает корреспондент ИА REGNUM. В докладе отмечено, что проблема актуальна. Сейчас работы по очистке подотвальных вод ведутся совместно с администрацией Медногорска и Медногорского медно-серного комбината.

Кроме того, есть соглашение с ООО «УГМК-Холдинг» об очистке подотвальных вод на сумму 24,6 млн рублей в год. В настоящее время мэрия Медногорска изыскала 2,250 млн рублей на проведение работ по анализу гидрогеологических условий в районе Блявинского рудника с оценкой его воздействия на компоненты окружающей среды, в том числе источники нецентрализованного водоснабжения населения.

Рудник планируют включить в госреестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Прорабатывается вопрос и о включении Блявинского рудника в приоритетный проект «Чистая страна».

Лидер фракции ЛДПР Оксана Набатчикова, говоря об экологических проблемах, отметила, что угроза исходит от отходов, большинство которых скоплены на промышленных объектах. В числе проблемных депутат назвала заброшенный Блявинский карьер, наполненный концентрированными кислыми водами.

«Содержание там загрязнений существенно превышает ПДК, например по меди — в 28 тыс. раз, по цинку — в 7 тысяч, по марганцу — 1400».

Стоит отметить, что ранее медногорцы требовали ликвидировать Блявинский карьер, утверждая, что город стоит на пороге экологической катастрофы. Горожане сообщали о ручье, вода в котором рыжего цвета, и зеленом озере возле рудника. Экологи били тревогу: если кислота просочится сквозь грунт, то экологическая опасность будет грозить Сакмаре и Уралу.

По официальным данным, земля месторождения площадью в 297 га до 2012 года находилась в аренде, а после банкротства предприятия (в марте 2005 года) передана Медногорской администрации.