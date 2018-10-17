Екатеринбург примет V национальный чемпионат Worldskills Hi-Tech 2018

Екатеринбург, , 09:33 — REGNUM В Свердловской области продолжается подготовка к национальному чемпионату сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills. В 2018 году WorldSkills Hi-Tech пройдет с 24 по 28 октября, на территории международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо». Для всех желающих посмотреть увлекательные соревнования, традиционно вход во все дни свободный, а от станции метро «Ботаническая» будут курсировать бесплатные шаттлы до выставочного центра.

В V юбилейном национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech примут участие сборные 36 ведущих российских корпораций и холдингов, 422 конкурсанта и более 400 опытных российских и зарубежных мастеров-экспертов.

Соревнования пройдут по 32 компетенциям. Часть компетенций WorldSkills Hi-Tech представят сквозные рабочие профессии промышленности — те, которые применяются на всех видах производств: сварочные технологии, фрезерные работы на станках с ЧПУ, токарные работы на станках с ЧПУ и другие. Другие компетенции будут представлены блоком FutureSkills, направленным на развитие «профессий будущего» и опережающую подготовку кадров.

В 2018 году в блоке FutureSkills заявлены 10 перспективных компетенций, среди которых промышленная робототехника, технологии композитов, реверсивный инжиниринг, управление беспилотными летательными аппаратами, управление жизненным циклом, роботизированная сварка (презентационная), цифровая фабрика (презентационная), цифровые сети (презентационная), синтез и обработка минералов (презентационная) и технология информационного моделирования (BIM) (презентационная).

В чемпионате WorldSkills Hi-Tech будут соревноваться две группы участников: молодые рабочие от 19 до 28 лет (27 компетенций) и юниоры, подрастающая смена из подшефных учебных заведений 14−18 лет (18 компетенций).

В МВЦ «Екатеринбург-Экспо» на площади более 30 тысяч квадратных метров будут размещены соревновательная, выставочная, интерактивно-презентационная и деловая зоны чемпионата.

Напомним, что в Екатеринбурге уже не раз успешно справлялся с проведением чемпионатов WorldSkills Hi-Tech на самом высоком уровне. Благодаря усилиям главы Свердловской области Евгения Куйвашева, Свердловская область зарекомендовала себя надежным партнером движения WorldSkills в России, в результате этого чемпионат WorldSkills Hi-Tech получил прописку в регионе на пять лет.

WorldSkills Hi-Tech — самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства среди молодых специалистов (от 18 до 28 лет) крупнейших отечественных промпредприятий, которые проходят с 2014 года в Екатеринбурге. В ежегодном финале свою компанию представляют победители корпоративных чемпионатов, которые проводятся на производственных площадках российских госкорпораций и крупных предприятий.

Организатором чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2018 выступает союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», правительство Свердловской области, Министерство промышленности и торговли РФ и Агентство стратегических инициатив. Федеральный организационный комитет по подготовке и проведению чемпионата возглавляет министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.