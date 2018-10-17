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В Астане застройщики вернули обманутым дольщикам имущество на $456 тыс

Общество

Руководители товарищества были осуждены на восемь лет лишения свободы

Астана, 17 октября 2018, 09:13 — REGNUM  С ТОО «Инженерно-сервисная компания», которое не достроило ЖК «Юго-Восток» в Астане, взыскано 167 млн тенге ($456 тыс.) в пользу 35 дольщиков, сообщили 17 октября в пресс-службе прокуратуры Астаны.

Руководители товарищества были осуждены на восемь лет лишения свободы за растрату вверенного чужого имущества и причинение имущественного ущерба путем обмана. В счет взысканной суммы дольщикам передана доля недостроенного объекта.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре прокуратура Астаны привлекла 15 строительных компаний к административной ответственности за нарушение закона «О долевом участии в жилищном строительстве».

Читайте ранее в этом сюжете: В Астане оштрафовали 15 застройщиков за нарушение условий долевого участия

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Проблемы долевого строительства жилья
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