В Астане застройщики вернули обманутым дольщикам имущество на $456 тыс

Астана, , 09:13 — REGNUM С ТОО «Инженерно-сервисная компания», которое не достроило ЖК «Юго-Восток» в Астане, взыскано 167 млн тенге ($456 тыс.) в пользу 35 дольщиков, сообщили 17 октября в пресс-службе прокуратуры Астаны.

Руководители товарищества были осуждены на восемь лет лишения свободы за растрату вверенного чужого имущества и причинение имущественного ущерба путем обмана. В счет взысканной суммы дольщикам передана доля недостроенного объекта.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре прокуратура Астаны привлекла 15 строительных компаний к административной ответственности за нарушение закона «О долевом участии в жилищном строительстве».

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