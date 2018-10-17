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Волокита: в Оренбуржье лесному фонду нанесён ущерб на 2,7 млн рублей

Общество

В Кваркенском районе лесничего и его помощника обвинили в незаконной вырубке сосен

с. Кваркено, Оренбургская область, 17 октября 2018, 09:09 — REGNUM  В Оренбургской области прокуратура потребовала от полиции ускорить расследование уголовного дела о вырубке леса в крупном размере. Дело возбуждалось в январе 2017 года, затем приостанавливалось, сроки расследования затягивались, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

В Кваркенском лесничестве вырубке подверглись 104 сосны, что нанесло значительный ущерб лесному фонду региона — в денежном выражении это более 2,7 млн рублей. Полиция возбудила тогда уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев. Незаконно вырубленные сосны были конфискованы.

«В связи с необоснованным затягиванием сроков расследования уголовного дела прокуратура области неоднократно вносила представления начальнику Следственного управления УМВД России по Оренбургской области. По результатам их рассмотрения старшему следователю территориального подразделения полиции и заместителю начальника этого отдела был объявлен выговор», — отметила старший помощник прокурора Оренбуржья Ольга Аникеева.

В январе 2018 года полиция приостановила следствие по уголовному делу. Причиной стало неустановление лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Впоследствии прокуратура отменила это постановление. В настоящее время уголовное дело направлено в суд, обвинение предъявлено лесничему и его помощнику.

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