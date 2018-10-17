Якутский университет планирует открыть представительство в Харбине

Якутск, , 08:50 — REGNUM Создание регионального центра российско-китайского сотрудничества в области образования, науки и культуры в Харбине обсудили и.о. ректора Северо-Восточного федерального университета Евгения Михайлова и генеральный консул Китая Хабаровске Цуй Гоцзе, сообщает 17 октября пресс-служба вуза.

«В планах открыть представительство нашего университета в Харбине. Это предложение поддержано китайской стороной», — сообщила Михайлова.

Она добавила, что в настоящее время якутский университет сотрудничает с 19 вузами Китая. «В основном, это вузы Северо-Востока Китая. В СВФУ обучаются представители 52 российских регионов и 38 стран», — пояснила представитель вуза.

Особенностью такого сотрудничества являются совместные образовательные программы с зарубежными университетами, которые дают два диплома, востребованные как для жителей России, так и для китайцев.

Также в ходе встречи китайская делегация пообещала создать в центре библиотеку с книгами китайских философов на языке оригинала.

«Мы готовы предоставить материалы, книги для обогащения нашего центра. Это для нас важно. Наша делегация рада посетить ваш университет, ведь СВФУ пользуется высоким авторитетом не только на Дальнем Востоке. Здесь проводятся хорошие исследования окружающей среды и готовят высококлассных специалистов», — сказал Цуй Гоцзе.

По его словам, между СВФУ и китайскими вузами есть хорошие перспективы сотрудничества не только в сфере фундаментальных наук, но и передовых технологий.

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