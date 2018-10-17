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На Украине продолжатся учения «Чистое небо – 2018»

Общество

16 октября под Винницей во время военных учений «Чистое небо — 2018» разбился истребитель Су-27 ВВС Украины

Киев, 17 октября 2018, 08:41 — REGNUM  На Украине продолжатся полеты всех типов авиатехники в рамках военных учений «Чистое небо — 2018». Такое решение приняло общее руководство. Об этом говорится в сообщении пресс-центра командования Воздушных сил ВСУ на странице в соцсети Facebook.

«Принято решение (общим руководством учения «Чистое небо — 2018») о продлении полетов всех типов авиатехники», — отмечается в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 октября под Винницей во время военных учений «Чистое небо — 2018» разбился истребитель Су-27 ВВС Украины. На борту воздушного судна находились двое пилотов, они погибли.

Позже пресс-служба ВВС Соединённых Штатов подтвердила, что военный США участвовал в «инциденте» с Су-27.

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А также: ВВС США о крушении Су-27: «Военный США участвовал в этом инциденте»

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Военные учения
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