На Украине продолжатся учения «Чистое небо – 2018»

Киев, , 08:41 — REGNUM На Украине продолжатся полеты всех типов авиатехники в рамках военных учений «Чистое небо — 2018». Такое решение приняло общее руководство. Об этом говорится в сообщении пресс-центра командования Воздушных сил ВСУ на странице в соцсети Facebook.

«Принято решение (общим руководством учения «Чистое небо — 2018») о продлении полетов всех типов авиатехники», — отмечается в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 октября под Винницей во время военных учений «Чистое небо — 2018» разбился истребитель Су-27 ВВС Украины. На борту воздушного судна находились двое пилотов, они погибли.

Позже пресс-служба ВВС Соединённых Штатов подтвердила, что военный США участвовал в «инциденте» с Су-27.

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