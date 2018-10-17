Льготные авиабилеты в ДФО уже кончились: «О каких перспективах мы говорим?»

Якутск, , 08:44 — REGNUM То, что субсидированные билеты на Дальний Восток жители его регионов снова очень быстро раскупили, — это показатель готовности ДФО к тому, чтобы принять новых жителей. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал депутат Госсобрания республики Гаврил Парахин, комментируя то, что выделенные на авиаперевозки по льготным тарифам 100 млн рублей были исчерпаны в течение двух недель.

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«Мы сейчас говорим о привлечении населения на ДФО. Но если мы не можем субсидировать билеты тем людям, которые там уже живут, то о каких перспективах тогда вообще можно говорить?» — недоумевает Гаврил Парахин.

Он подчёркивает, что жители Дальнего Востока хотят летать в Центральную Россию, в том числе к родственникам, — многие переезжали в ДФО в 60−70-е годы и у них в европейской части страны осталась родня.

«Мы должны довести инфраструктуру до ума, создать её, обеспечить людей какими-то льготами. Пока мы ещё не выполнили эти этапы, а уже говорим о привлечении новых жителей в ДФО. То, что субсидированных авиабилетов постоянно не хватает, говорит о том, что власть не может выполнить объём задач, поставленных руководством страны», — пришёл к выводу Гаврил Парахин.

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Отметим, что минимальная цена перелёта из Москвы в Якутск составляет 21,2 тыс. рублей, но в октябре билеты по таким ценам доступны только на 27-е или 31-е число. В остальные дни за путешествие в столицу жителям республики придётся платить от 26,6 до 74,5 тыс. рублей. Билет обратно в Якутск из Москвы в октябре стоит от 26,6 тыс. до 37,4 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, стартовавшая 1 октября программа продажи авиабилетов по субсидируемым тарифам прекращена, билеты на Дальний Восток по льготным ценам закончились. На предоставление субсидий для полётов в европейскую часть России из бюджета РФ было дополнительно выделено 100 млн рублей.