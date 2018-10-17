Новосибирские организации задолжали сотрудникам по зарплате почти 25,5 млн

Новосибирск, , 08:16 — REGNUM Размер задолженности по заработной плате в Новосибирской области на 1 октября 2018 года составил почти 25,5 млн рублей — такую сумму сумму перед 1 003 работниками задолжали 17 организаций, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Месяцем ранее совокупный долг 14 организаций перед своими сотрудниками (431 работник) составлял почти 21,8 млн рублей. Таким образом за месяц к компаниям-должникам по зарплате присоединились сразу три работодателя, а общий долг вырос на почти на 3,7 млн рублей или на 16,9% (свыше двух месяцев уменьшился на 34,8%).

Более двух месяцев не платили зарплату 11 организаций, долг — 12,7 млн рублей (на 1 сентября — 19,5 млн рублей в 11 организациях).

«По состоянию на 1 октября наибольшую задолженность по зарплате имеют ПАО «Тяжстанкогидропресс» (долги выплачены 3 октября 2018 года) и ОАО «Александра Невского» на общую сумму 8,9 млн рублей (43,9% от общей суммы долга по области), — привели данные в прокуратуре Новосибирской области.

В ведомстве также уточнили, что в сентября полностью погашена задолженность по заработной плате перед двумя работниками МУП «Зятьковское ЖКХ» (61 тыс. рублей), на 5 391 тыс. рублей снизился размер задолженности в ОАО «Сибэлектротерм» и ПОУ Каргатская АШ ДОСААФ России.

«После принятых прокуратурой Железнодорожного района мер в отношении АО «Сибмост» (внесено представление, возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 6 ст. 5.27 и ч. 1 ст.13.19 КоАП РФ) 10 октября 2018 года долги по заработной плате перед 1,5 тыс. работниками общества на общую сумму 34 млн рублей полностью погашены, работникам выплачено 3 млн рублей компенсации за задержку выплаты заработной платы», — подчеркнули в новосибирской прокуратуре.

Таким образом, в сентябре после прокурорского вмешательства работодателями погашено 75 млн рублей долгов по заработной плате (всего с начала года — 452 млн рублей). Следователи только в текущем году возбудили 22 уголовных дела по сообщениям о невыплате заработной платы, шесть из них — по материалам прокурорских проверок. После возбуждения уголовных дел было выплачено 52,9 млн рублей задолженности по зарплате перед 589 работниками.

Тем временем по данным Новосибирскстата, из 21,8 млн рублей общей суммы задолженности в сентябре 10,2 млн рублей — это невыплаченная заработная плата работникам, уволенным из организаций в 2017 году и ранее.

«Своевременно не получил заработную плату 431 человек. В среднем на одного работника приходилось по 50 515 рублей невыплаченной заработной платы», — уточняют в Новосибирскстате, добавляя, что просроченная задолженность из-за отсутствия у предприятий и организаций собственных средств составила 90,5% общего объёма задолженности.