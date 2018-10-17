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В Москве 17 октября потеплеет до +18 °С

Общество

Осадков в столице и области не ожидается

Москва, 17 октября 2018, 08:12 — REGNUM  Днем 17 октября в Москве ожидается облачная погода с прояснениями. Потеплеет до +16…+18 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

Осадков в столице и области не ожидается. Ветер будет дуть западный, юго-западный со скоростью 3−8 м/с.

В ночь на 18 октября температура составит 6…8 градусов выше нуля, осадков не будет. Ожидается переменная облачность, местами туман.

Днем 18 октября синоптики прогнозируют переменную облачность, отсутствие осадков и 15…17 градусов тепла.

Как сообщало ИА REGNUM, бабье лето в Москве, по прогнозам синоптиков, продлится до 19 октября. В этот день начнется похолодание, возможен небольшой дождь. К 21 октября температура опустится до +7…+9 °С.

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