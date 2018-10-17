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В Москве батареи стали на 20% холоднее из-за теплой погоды

Общество

В настоящее время выдерживается минимальная температура теплоносителя

В Москве батареи стали на 20% холоднее из-за теплой погоды
Радиатор отопления

Москва, 17 октября 2018, 07:56 — REGNUM  В результате аномально теплой погоды энергетикам Москвы пришлось снизить температуру подаваемой в отопительную систему воды. Об этом сообщили в пресс-службе Московской объединенной энергетической компании.

Отмечается, что в настоящее время выдерживаются «минимально возможные параметры теплоносителя».

«Подача тепла на текущий момент по сравнению с началом отопительного сезона снижена на 20%», — цитирует слова представителя пресс-службы агентство «Москва».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что после недолго периода дождей и некоторого похолодания в Москву вернётся аномальное для середины сентября тепло.

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Отопительный сезон
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