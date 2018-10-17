Беспредел на Урале: кто обстрелял хоккеистов и травил пожилого пациента

Магнитогорск, Челябинская область, , 07:44 — REGNUM На Южном Урале разворачиваются два весьма крупных скандала. В одном случае под прицелом до сих пор неизвестных лиц оказалась хоккейная команда «Стальные топоры» из города Магнитогорска. 14 октября в стекло автобуса, в котором хоккеисты возвращались домой после успешного матча, залетела пуля. В другом случае жертвой стал пожилой пациент магнитогорской психбольницы. Над ним измывались медики, что и запечатлено на опубликованном в соцсетях видео.

Роковая пуля

14 октября хоккеисты из Магнитогорска успешно сыграли в башкирском городе Сибае в 56-м матче чемпионата Федерации хоккея Магнитогорска. Обыграли местную команду «Альянс». Собирались домой. И тут недалеко от дворца спорта «Ирандык» в автобус прилетела пуля.

К счастью, обошлось без пострадавших. Но спортивное сообщество возмутилось этим инцидентом. Правление Федерации хоккея Магнитогорска собралось на экстренное заседание. Тем более, что подобный случай не первый — ранее на матче «Горняка» были избиты арбитры, и в этом подозревают фанатов сибайских хоккеистов.

В итоге правление постановило добиваться расследования инцидента, который произошёл 14 октября. А до выяснения всех обстоятельств запретить командам из Сибая участвовать в чемпионате ФХМ.

К установлению обстоятельств ЧП уже подключилась башкирская полиция. Но пока конкретного ничего нет. В региональном управлении МВД России заявляют о том, что идёт проверка.

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Скандал в психбольнице

Ещё один резонансный случай тоже связан с Магнитогорском, и он бросает тень на медиков этого славного города. В психиатрической больнице №5 медики издевались над пожилым пациентом. Случайно или нет, но видеозапись попала в социальные сети. На ней видно, как в мужчину бросают тапки, а затем один из медиков его пинает.

Произошедшее вызвало широкий резонанс. Инцидент произошёл ещё летом, 29 июня. Но дела это не меняет. Прокуратура и СКР начали проверки, а губернатор Борис Дубровский потребовал уволить виновных с волчьим билетом и поставил под сомнение вопрос о нахождении главного врача на своём посту.

Главврач, кстати, прокомментировал журналистам ситуацию. По его словам, утром 16 октября, едва стало известно о скандальном видео, в больнице провели служебную проверку. Медиков, которые запечатлены на видео, на месте не оказалось — один был на больничном, а второй в отпуске. Но увольнения им, судя по всему, не миновать. Плюс к этому главврач заявил о произошедшем в прокуратуру.

Отреагировали на скандал и в Общероссийском народном фронте. Депутат Госдумы и модератор тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» Николай Говорин полагает, что попавшиеся на скандале медики непригодны к своей работе. Также он назвал одну из причин подобных скандалов в медучреждениях — нравственный изъян тех, кто «пришёл работать и помогать».

Такие люди не должны работать с пациентами, говорит депутат. А с коллективами нужно проводить серьёзную профилактическую работу. Николай Говорин также полагает, что необходимо тщательнее отбирать персонал в подобные учреждения.

При этом отметим, что произвол со стороны персонала возможен не только в закрытых психиатрических учреждениях. В той или иной форме с ним можно столкнуться во многих общегражданских стационарах. Этот факт признают и некоторые представители медицинского сообщества. Среди причин они называют низкие зарплаты медиков и тяжёлые условия работы, которые ухудшились в том числе и в результате многочисленных оптимизаций здравоохранения.

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