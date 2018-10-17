Более 80% случаев детской лейкемии в Китае излечимы

Пекин, , 07:41 — REGNUM Более 80% диагностированных случаев лейкемии у детей в Китае являются излечимыми, сообщили в Государственном комитете по делам здравоохранения Китая, передает 17 октября агентство Синьхуа.

У около 15 тыс. пациентов ежегодно диагностируется лейкемия в Китае, что делает болезнь одной из самых распространённых злокачественных опухолей у детей в Поднебесной, заявил главный врач Государственного центра детского здоровья.

Согласно проведенному исследованию, за прошедшие 10 лет общая долгосрочная выживаемость детей с лейкемией сроком более пяти лет приблизилась к 90%, а выживаемость сроком более пяти лет с острым промиелоцитарным лейкозом превышает 90%, что говорит об успехах китайской медицины в лечении этих заболеваний.

Более 60% детских госпиталей в Китае теперь могут проводить стандартизированную диагностику и лечение лейкемии у детей, сообщили в комитете.

Отметим, что в Китае действуют различные программы возмещения затрат на лечение детей с лейкемией родителям из бедных семей в сельских районах. В настоящий момент доля возмещения выросла до 81% в сентябре 2018 года с 49% в начале 2017 года.

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