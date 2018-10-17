Историки Алтайского университета провели квест по Барнаулу

Барнаул, , 07:40 — REGNUM Первокурсники Алтайского государственного университета приняли участие в квесте, организованном преподавателями исторического факультета, сообщает 17 октября пресс-служба вуза.

В ходе испытания студентам факультета предстояло пройти 12 станций, связанных с известными местами в центре Барнаула. Выяснилось, что будущие историки хорошо разбираются в истории города, поскольку с легкостью разгадали все загадки и ребусы.

«Несмотря на плохую погоду, первокурсники прошли квест с энтузиазмом. Сразу вспомнила себя на первом курсе, как мы бегали и искали станции. Все прошло здорово, надеюсь всем тоже будет что вспомнить», — сообщила один из организаторов Галина Тагызова.

Так, они легко определили, что за «ледяным домом космического масштаба» скрывается Дворец зрелищ и спорта им. Г.С. Титова, что за текущей «Угрюм-рекой» и сочиняемыми «Чуйскими былями» зашифрована любимая студентами Шишковка. С завидной быстротой ребята также ответили на вопросы дежурных на станциях. Например, участники вспомнили, кто из известных исторических личностей бывал в Барнауле, что означает слово «Сулима» и многое другое.

Отмечается также, что и прохожим в Барнауле было интересно узнать, что за беготню в воскресное утро устроили студенты.

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