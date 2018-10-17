Скандал вокруг арт-объекта в Перми: художник пришёл с повинной

Пермь, , 07:28 — REGNUM В Перми актуальной темой остается порча визитной карточки столицы региона — арт-объекта «Счастье не за горами», что на набережной Камы. Пользователи соцсетей сообщают подробности и пытаются взглянуть на ситуацию под другим углом — была не порча объекта, а привлечение внимания к его плачевному состоянию. Кроме того, в пабликах заявили, что фигурант уголовного дела установлен так быстро только благодаря тому, что сам явился с повинной к правоохранителям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 октября горожане были удивлены изменением надписи «Счастье не за горами», где вначале вместо «счастья» вдруг появилось слово «смерть». 13−14 октября весь арт-объект исчез. Местная власть пояснила, что буквы убрали на комплексный ремонт. При этом сроки восстановительных работ, которые называют информресурсы, разнятся от двух недель до двух месяцев.

В УМВЛ по Пермскому краю заявили, что в рамках уголовного дела по статье УК РФ «Вандализм» установлен подозреваемый, а ущерб от порчи объекта составляет 45 тыс. рублей.

Арт-директор музея современного искусства Наиля Аллахвердиева на персональной странице в соцсети подчеркнула, что под уголовное преследование попал пермский художник Алексей Илькаев, известный как Sad Face:

«И может показаться, что это потому, что у нас так быстро раскрываются преступления. На самом деле Леша сам написал заявление, журналисты почему-то об этом не пишут. Это серьезный шаг, мы очень за него переживаем! «Счастье» убрали на ремонт на две недели, это большой перерыв в его 9-летней жизни, его часто ломали, оно стояло без букв и т. д., но так, чтобы его убирали, еще не было никогда. Можно сказать, что в каком-то смысле работа умерла и вернется к нам уже заново рожденной. Надеюсь, не в граните!»

Обсуждая тему порчи арт-объекта, один из комментаторов заметил, что случай можно расценивать не как вредительство, а как привлечение внимания к плачевному состоянию надписи, которая является одной из самых известных и растиражированных достопримечательностей Перми. И если вся эта история поспособствует восстановлению объекта — так это хорошо, и художник — не вандал, а городской активист.

Пользователи также задаются вопросом: «Счастье» уже столько раз ломали, почему ж раньше вандалы не были найдены.

Адвокат художника Сергей Калкатин сообщил, что Илькаев пришел к нему и заявил, что хочет сдаться полиции. В результате он явился в повинной.

«Свой поступок Илькаев объясняет тем, что в мае 2017 года в городе Луга Ленинградской области он катался на квадроцикле и попал в ДТП, в результате которого чуть не погиб. Художник получил серьёзные травмы и долго лежал в больнице. Своей акцией Илькаев хотел показать, что смерть с нами рядом, и что мы должны ценить каждый прожитый день», — сказал правозащитник, сообщает портал 59.ru.

Читайте ранее в этом сюжете: Вандализм и уголовное дело: Пермь осталась «без смерти и без счастья»