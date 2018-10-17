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Братья Кокорины предложили пострадавшим от их действий пойти на мировую

Общество

По словам адвоката подозреваемых, футболисты раскаиваются в содеянном и уже принесли извинения

Москва, 17 октября 2018, 07:13 — REGNUM  Обвиняемые в серии нападений в центре Москвы форвард «Зенита» Александр Кокорин и его брат Кирилл 16 октября в процессе очной ставки с потерпевшими Денисом Паком и Сергеем Гайсиным предложили пойти на мировую. Об этом сообщает «Спорт Экспресс».

По словам адвоката подозреваемых Олега Попова, братья Кокорины раскаиваются в содеянном и уже принесли извинения чиновникам. Также юрист подчеркнул, что очная ставка прошла «корректно», и стороны «поняли друг друга».

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении братьев Кокориных, а также полузащитника ФК «Краснодар» Павла Мамаева возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» после двух драк с их участием в центре Москвы.

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