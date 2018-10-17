Ответственность должна быть: о штрафах для «политических педофилов»

Барнаул, , 07:12 — REGNUM К предложению группы депутатов Госдумы РФ о введении штрафов за вовлечение детей в несанкционированные митинги и шествия руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых относится скептически. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM планируемое внесение поправок в законодательство, она подчеркнула, что ответственность за вовлечение детей в несанкционированные публичные мероприятия должна быть.

«На практике могут быть случаи, когда организатор использует детей на митинге для придания мероприятию высокого уровня накала, остроты, и, так скажем, «красочности».

Но полагаю, что обойти закон в случае принятия проекта будет легко. Кто будет, занимаясь подобным незаконным вовлечением, открыто объявлять призыв к детям? Никто. Кроме того, если организатор будет очень заинтересован в участии детей в мероприятии, то предложенные санкции статьи не выступят для него серьезным препятствием. При этом также легко, на мой взгляд, эта норма может быть использована против неугодных политических субъектов.

Таким образом, полагаю, что положительного эффекта этой новой нормой достичь будет сложно, а вот создавать проблемы для оппозиции станет немного легче», — отметила барнаульский депутат.

Напомним, ранее комитет Госдумы РФ по госстроительству и законодательству известил о намерении внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие штрафы (от 30 тыс. до 500 тыс. рублей) организаторам, вовлекающим детей в несанкционированные митинги и шествия. При этом «вовлечением» будет считаться агитация и призывы прийти на мероприятие, распространяемые среди подростков.

«Законопроект ни в коем случае не ставит под сомнение право людей на протест. Он направлен на то, чтобы «политические педофилы» не занимались своей грязной работой», — заявил «Известиям» один из авторов законопроекта, депутат Госдумы (фракция «Единая Россия») Евгений Ревенко.

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