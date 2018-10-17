Наркодилерство за криптовалюту: осуждена группа пермяков

Пермь, , 06:57 — REGNUM В Перми четверо жителей края проведут длительные сроки в исправительной колонии за крупный сбыт наркотиков. Мотовилихинский суд Перми вынес приговор последнему участнику преступной группы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре и добавили, что организатор наркоторговли не установлен до сих пор.

По данным следствия, летом 2016 года в интернете был создан магазин, который позволял за криптовалюту купить наркотики. Пермская преступная группа покупала крупные партии наркотических средств. За наркотиками ездили в Москву и привозили не менее 3 кг за один раз. Затем наркотики дробили мелкими партиями и раскладывали в тайники. «Закладки» делались в Перми, Березниках, Соликамске. Злоумышленники получили преступный доход в сумме около 3 млн рублей.

Группировку задержали в августе 2017 года. Последний (четвертый) участник группы признан виновным в незаконном сбыте нарктотических средств, совершенном группой в крупном размере, а также в покушении на сбыт наркотиков. Мужчина приговорен к 11 годам колонии сторого режима и штрафу в 350 тыс. рублей.

Ранее приговор был вынесен трем соучастникам. Им вынесено наказание от восьми до 13 лет также колонии строгого режима и штрафы от 100 до 450 тыс. рублей.