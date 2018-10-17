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В Китае бывшего военного чиновника посмертно лишили званий и имущества

Общество

Собственность Чжана будет конфискована согласно закону и нормам дисциплины, говорится в опубликованном заявлении

Пекин, 17 октября 2018, 06:18 — REGNUM  Бывший член Центрального военного совета КНР и бывший глава Департамента политической работы Центрального военного совета Чжан Ян был посмертно исключен из Компартии Китая за множественные нарушения, сообщает 16 октября агентство Синьхуа.

Собственность Чжана будет конфискована согласно закону и нормам дисциплины, говорится в опубликованном заявлении. Центральный военный совет ранее принял решение об исключении Чжана из армейских структур и лишить его ранга генерала.

Напомним, что Чжан помочил с собой в своем доме в Пекине 23 ноября 2017 года после того, как власти инициировали расследование о его связях с двумя бывшими высокопоставленными военными коррупционерами Го Босином и Сюй Цайхоу.

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