Битва за наследие: судьбу нижегородской гостиницы «Россия» решит экспертиза

Нижний Новгород, , 06:11 — REGNUM Арбитражный суд Нижегородской области к концу октября 2018 года планирует вернуться к рассмотрению спора о судьбе объекта культурного наследия — гостиницы «Россия». К этому времени планируется завершить судебную экспертизу, которая должна ответить на вопросы о том, будет ли сохранен объект культурного наследия регионального значения после реализации проекта собственника здания, способна ли запланированная технология работ обеспечить физическую сохранность объекта и являются ли работы реконструкцией или же это строительство нового объекта. Управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области полагает, что «строительство парковки автотранспортных средств непосредственно под спорным зданием может привести к уничтожению объекта культурного наследия», а собственник с этим не согласен и от проекта отказываться не намерен, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, гостиница «Россия» была признана культурным наследием Нижегородской области в конце лета 1993 года, в 2006 году здание было продано ООО «Сервис-Отель», созданному двумя московскими компаниями. Как гостиница объект перестал работать в январе 2008 года, он был законсервирован «в связи с невозможностью приведения здания в соответствие с санитарными и противопожарными требованиями». К слову, по результатам археологических исследований культурного слоя собственником здания были обнаружены «находки в виде захоронений, предметов быта, украшений».

"Проведенные обществом мероприятия выявили факт низкого качества строительства, которое вкупе с дальнейшей эксплуатацией здания способствовали ухудшению технического состояния здания, поражению конструкций здания условно-патогенными микроорганизмами, которое не подлежит устранению (экспертное заключение ННГУ им. Н.И. Лобачевского), постоянное пребывание людей недопустимо», — отмечалось в материалах дела.

Позднее ООО приняло решение приспособить объект через реконструкцию под многофункциональное здание «Волжский откос». В нём планировалось жильё, общественные помещения и подземная парковка.

Особый статус бывшей гостиницы обязывал владельца согласовать работы с управлением государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области. В апреле 2016 года ведомство поручило ООО провести работы по сохранению культурного наследия, а в марте 2017 года согласовало проектную документацию, но спустя несколько дней отменило своё же согласование. Причиной было указано, что «проектом не обеспечена физическая сохранность объекта культурного наследия «Гостиница «Россия». Год назад отмену согласования ООО обжаловало в первой инстанции, но такое положение дела не устроило ведомство, и в мае 2018 года оно в Арбитражном суде Волго-Вятского округа обжаловало решение первой инстанции, дело вернули на новое рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области.

«Уполномоченный орган полагает, что строительство парковки автотранспортных средств непосредственно под спорным зданием может привести к уничтожению объекта культурного наследия», — уточнялось в материалах суда.

В рамках повторных слушаний было решено провести судебную экспертизу, которая была оплачена в конце сентября 2018 года и займёт не менее 25 дней.

Перед экспертом поставлены вопросы: будет ли сохранен объект культурного наследия регионального значения «Гостиница «Россия» (его статус памятника) после реализации проекта? Способна ли обеспечить предусмотренная проектной документацией технология производства работ в части организации двухуровневой парковки автотранспортных средств физическую сохранность объекта? Являются ли работы, предусмотренные проектной документацией, работами по реконструкции существующего объекта капитального строительства, или данные работы являются работами по строительству нового объекта капитального строительства?

Проведение экспертизы поручено ООО «Институт негосударственной экспертизы».

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