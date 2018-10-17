Среда, 17 Октября 2018 года
07:23:55 МСК

В Пакистане приведена в исполнение смертная казнь в отношении маньяка

Общество

Преступления извращенца вызвали широкий общественный резонанс в обществе

Исламабад, 17 октября 2018, 06:04 — REGNUM  В Пакистане приведен в исполнение смертный приговор в отношении серийного убийцы, чьи преступления получили широкий общественный резонанс, сообщает 17 октября Geo TV.

Серийный маньяк Имран Али был причастен по меньшей мере к 21 преступному эпизоду надругательства над детьми. В некоторых случаях его жертвы погибали.

Особый резонанс в обществе вызвало его последнее преступление, когда от рук преступника погибла семилетняя девочка. Извращенца поймали благодаря анализу ДНК. Он был повешен в центральной тюрьме Лахора в 5:30 утра по местному времени.

Читайте ранее в этом сюжете: В ОАЭ арестовали рабочего из Пакистана за домогательство

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сексуальные маньяки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить