В Пакистане приведена в исполнение смертная казнь в отношении маньяка

Исламабад, , 06:04 — REGNUM В Пакистане приведен в исполнение смертный приговор в отношении серийного убийцы, чьи преступления получили широкий общественный резонанс, сообщает 17 октября Geo TV.

Серийный маньяк Имран Али был причастен по меньшей мере к 21 преступному эпизоду надругательства над детьми. В некоторых случаях его жертвы погибали.

Особый резонанс в обществе вызвало его последнее преступление, когда от рук преступника погибла семилетняя девочка. Извращенца поймали благодаря анализу ДНК. Он был повешен в центральной тюрьме Лахора в 5:30 утра по местному времени.

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