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Звезда «Американского пирога» объяснила, почему ее выгнали из самолета

Общество

Все началось из-за собаки

Звезда «Американского пирога» объяснила, почему ее выгнали из самолета
Mingle Media TV
Тара Рид

Вашингтон, 17 октября 2018, 05:39 — REGNUM  Голливудская актриса Тара Рид, устроившая пьяный дебош в самолете, объяснила, почему ее удалили с рейса, сообщает 17 октября Fox News.

По словам актрисы, ей не позволили посадить рядом с собой ее собаку, что и стало причиной скандала.

«Конечно, из этого раздули целую историю, но я привыкла к этому на протяжении своей жизни», — подчеркнула актриса.

Напомним, Тара Рид получила известность благодаря одной из главных ролей в голливудском комедийном фильме «Американский пирог», позднее актриса снялась в сиквеле этой кинокартины.

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