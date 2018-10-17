525 млн долгов и вкладчики – в кредиторах: дело экс-главы «Татфондбанка»

Казань, , 05:31 — REGNUM Вкладчики «Татфондбанка», которые отчаялись дождаться выплат, пытаются получить свои деньги в рамках дела о банкротстве бывшего председателя правления банка Роберта Мусина. В деле о несостоятельности появилось первое ходатайство от бывшего клиента банка с требованием о включении в реестр кредиторов суммы вклада — более 67,9 млн рублей. Заявление жительницы Набережных Челнов Зульфии С. оставлено без движения для устранения недочётов. В реестр кредиторов бывшего банкира на сегодня внесены требования на сумму свыше 525 млн рублей, но далеко не все претензии рассмотрены. Основным кредитором в деле о его банкротстве является ТФБ, инициировавший иск, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, полномочия Роберта Мусина как главы правления некогда крупнейшего банка Татарии, где доля республики превышала 40%, прекратились с марта 2017 года — даты отзыва лицензии. В апреле банк был обанкрочен и задолжал на сегодня своим бывшим клиентам более 158 млрд рублей. По фактам нарушений закона в ТФБ возбуждено несколько уголовных дел, в том числе и в отношении Роберта Мусина. С января 2018 года он находится по ним под домашним арестом, а почти весь 2017 год провел в СИЗО, что не помешало ему заработать за прошлый год 8,9 млн рублей. Помимо этого, в отношении экс-банкира была начата процедура банкротства, в которой уже перешли к процедуре реализации имущества.

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На последнем собрании кредиторов, прошедшем в октябре 2018 года, прозвучало, что общая сумма требований кредиторов, включенных в реестр, составляет 525 113 846,58 рубля. Из них на ПАО «Татфондбанк» в лице конкурсного управляющего Государственной корпорации «Агентства по страхованию вкладов» приходится 356 292 589,42 рубля (67,85%), на ООО «АИДА и Д», которое также является банкротом, — 157 341 844,63 рублей (29,96%) и на банкрота ПАО «ИнтехБанк» — 4 911 817,28 рубля (0,94%).

В начале октября в суд поступило заявление от бывшей вкладчицы ТФБ Зульфии С., которая требует включить в реестр кредиторов сумму 67 923 566,42 рубля. Суд оставил ходатайство без движения, дав время на устранение недочетов.

«В нарушении п.3 ч.1 ст.126 АПК РФ к заявлению не приложены документы, подтверждающие обстоятельства, на которых заявитель основывает свои требования (договор банковского вклада, письмо к/у ПАО ТФБ о включении в реестр 1 очереди, паспортные данные, судебные акты относительно положения банка на момент заключения договора вклада — 08.12.2016 года). Между тем заявитель в приложении к заявлению указал «договор банковского вклада, письмо к/у ПАО ТФБ о включении в реестр 1 очереди, паспортные данные, судебные акты относительно положения банка на момент заключения договора вклада — 08.12.2016 года, доказательства направления копии заявления к/у Мусина Р.Р. и должнику», однако судом указанные документы в почтовом отправлении не были обнаружены», — отмечается в определении суда.

Действия жительницы Набережных Челнов могут послужить примером и для остальных бывших клиентов банка — кредиторов ТФБ, которых на сегодня уже установлено свыше 18 тысяч.