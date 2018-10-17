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В центральном Китае задержали банду, продававшую наркотики с раками

Общество

«Фаршированные» метамфетамином раки стали любимым угощением местных наркоманов

В центральном Китае задержали банду, продававшую наркотики с раками
Раки

Ханчжоу, Китай, 17 октября 2018, 05:30 — REGNUM  Острые раки являются любимым уличным угощением в Китае, однако некоторые наркоторговцы теперь используют раков как вместилище для метамфетамина, сообщает 16 октября агентство Синьхуа.

Власти города Хучжоу в провинции Чжэцзян на востоке Китая раскрыли банду, которая ввозила наркотики из провинции Хубэй в центральной части Китая. Были задержаны 26 подозреваемых. Один из подозреваемых по фамилии Юань продавал раков в уезде Аньцзи, находящейся под юрисдикцией города Хучжоу. Сам Юань покупал раков у другого подозреваемого по фамилии Су — бывшего наркомана из Хубэй.

По словам задержанного во время продажи наркотических раков Юаня, местные наркоманы использовали кодовую фразу «я хочу поесть раков», чтобы купить наркотики. При этом фраза «мне нужно 5 кг раков» означала, что клиент желает приобрести один грамм метамфетамина.

Напомним, что Китай является крупнейшим производителем раков мире. Согласно докладу министерства сельского хозяйства, выпущенному в 2017 году, производство раков в стране взлетело до 852,3 тыс. тонн в 2016 году с 265 тыс. тонн в 2007 году. Как сообщало ИА REGNUM, уезд Цзяньли провинции Хубэй в центральной части Китая считается «раковой столицей» Поднебесной. Там ежегодно проводится фестиваль раков.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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