Канада стала второй страной мира, где легализовали марихуану

Оттава, , 05:21 — REGNUM Канада стала второй страной, в которой полностью легализовали марихуану, сообщает 17 октября Al Jazeera.

Закон о разрешении наркотического вещества в рекреационных целях вступает в силу сегодня, 17 октября. Таким образом Канада стала вторым государством после Уругвая, разрешившим хранение и распространение марихуаны.

Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время своей предвыборной кампании пообещал гражданам легализовать данный наркотический препарат. Подобные заявления во многом способствовали успеху его Лейбористской партии на выборах 2015 года.

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