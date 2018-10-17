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Канада стала второй страной мира, где легализовали марихуану

Общество

Первое место принадлежит Уругваю

Оттава, 17 октября 2018, 05:21 — REGNUM  Канада стала второй страной, в которой полностью легализовали марихуану, сообщает 17 октября Al Jazeera.

Закон о разрешении наркотического вещества в рекреационных целях вступает в силу сегодня, 17 октября. Таким образом Канада стала вторым государством после Уругвая, разрешившим хранение и распространение марихуаны.

Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время своей предвыборной кампании пообещал гражданам легализовать данный наркотический препарат. Подобные заявления во многом способствовали успеху его Лейбористской партии на выборах 2015 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Сенат Канады одобрил легализацию марихуаны

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Легализация наркотических средств
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