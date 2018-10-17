Власти Китая приравняют кражу нефти и газа к подрыву общественного порядка

Пекин, , 05:14 — REGNUM Власти Китая выпустили новую директиву по усилению борьбы с кражей нефти и газа, а также саботажем, сообщили источники в Верховном народном суде Китая, передает 16 октября агентство Синьхуа.

Совместный документ Верховного народного суда, Верховной народной прокуратуры и Министерства общественной безопасности дает разъяснения целей применения уголовного права в отношение вышеописанных правонарушений.

Любой, кто будет «врезаться» в нефтяную или газовую трубу, ломать еле или демонтировать, а также просверливать дыры, преследуя цели кражи нефти или газа будет считаться «подрывником общественной безопасности».

Всякий, кто будет подстрекать других совершать подобного рода преступления также будет считаться организатором преступления, в то время, как работники низкого ранга на нефтегазовых предприятиях, которые способствуют кражам, будут считаться пособниками.

Отметим, что власти Китая обеспокоились участившимися случаями кражи нефти и газа на соответствующих предприятиях, которые наносят огромный урон экономике страны. Выяснилось, что воры зачастую состоят в трансрегиональных хорошо организованных воровских синдикатах.

Напомним, что в апреле 2018 года в провинции Ляонин на северо-востоке Китая были раскрыты семь преступных групп, занимавшихся кражей нефти и газа, а также переработкой нефти на 15 нелегальных нефтезаводах. Было задержано 99 подозреваемых.