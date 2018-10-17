Среда, 17 Октября 2018 года
05:42:45 МСК

Суд арестовал экс-управляющего «Трансаэро» по подозрениям в растрате

Общество

Следствие предполагает, что в результате действий Котова было растрачено имущество авиакомпании на общую сумму более 1 млрд рублей

Москва, 17 октября 2018, 04:36 — REGNUM  Мещанский районный суд Москвы постановил арестовать бывшего арбитражного управляющего компании «Трансаэро» Михаила Котова по обвинениям в растрате, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Сообщатся, что постановление об аресте суд вынес на основании ходатайства следствия. Котова обвиняют в преступлениях по ч.4 ст. 160 УК РФ — «растрата в особо крупном размере» — и ч.2 ст.201 УК РФ — «злоупотребление полномочиями в коммерческой организации». Следствие предполагает, что в результате действий Котова было растрачено имущество авиакомпании на общую сумму более 1 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года столичный арбитражный суд прекратил дело о банкротстве экс-главы «Трансаэро» Александра Плешакова по ходатайству представителя истца, которым выступал банк ВТБ. В ВТБ подчеркнули, что Плешаков погасил все задолженности, что дает основание перестать считать его банкротом.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Банкротство авиапредприятий
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить