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В УФСИН прокомментировали слухи о плохом самочувствии Сенцова

Общество

Террорист Сенцов находится в медчасти при колонии под врачебным наблюдением

В УФСИН прокомментировали слухи о плохом самочувствии Сенцова
Иллюстрация: 89.fsin.su
Олег Сенцов

Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, 17 октября 2018, 00:38 — REGNUM  Осужденный за терроризм украинец Олег Сенцов находится не в реанимации города Лабытнанги (Ямало-Ненецкий АО), а в медчасти при ИК №8, в удовлетворительном состоянии, сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний, передает радиостанция «Эхо Москвы».

Напомним, 16 октября в интервью украинскому «24-му каналу» его сестра Наталия Каплан заявила, что Сенцов находится в реанимации в больнице Лабытнанги, где он отбывает наказание в ИК № 8.

В материале под названием «На грани жизни и смерти: Олег Сенцов попал в реанимацию» сообщалось о его крайне плохом самочувствии после выхода из «голодовки», которая якобы привела к необратимым последствиям.

Однако это заявление больше никто не подтвердил. К тому же его адвокат Дмитрий Динзе отметил, что не располагает сведениями о госпитализации подзащитного. Затем Каплан пояснила в интервью сайту «МБХ-Медиа», что говорила не о событиях сегодняшнего дня, а о том времени, когда ее брат вышел из «голодовки».

Читайте ранее в этом сюжете: «Политзаключённый» Сенцов бодро ест под присмотром врачей — правозащитник

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