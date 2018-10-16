Братья Кокорины принесли извинения пострадавшему чиновнику Минпромторга

Москва, , 22:31 — REGNUM Нападающий футбольного клуба «Зенита» Александр Кокорин и его брат в ходе состоявшейся 16 октября в СИЗО «Бутырка» очной ставки с потерпевшими Денисом Паком и Сергеем Гайсиным принесли извинения за свои действия и предложили примирение, сообщил адвокат Олег Попов.

«Александр и Кирилл принесли свои извинения, раскаялись в содеянном. Всё было очень корректно, стороны поняли друг друга», — приводит слова адвоката Sport24.

Попов отметил, что на данный момент все стороны дали показания, в ближайшее время ожидаются выводы следствия, пока же братья Кокорины остаются в статусе подозреваемых.

Как передавало ИА REGNUM, накануне защите Александра Кокорина обжаловала меру пресечения в виде ареста, назначенную ему Тверским судом Москвы. Расмотрение апелляции в Мосгорсуде назначено на 19 октября.

Напомним, в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» после драки с их участием в центре Москвы.

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