Соцсеть «ВКонтакте» обновила раздел «Закладки»

Москва, , 20:08 — REGNUM Социальная сеть «ВКонтакте» обновила раздел с закладками пользователей. Об этом сообщается 16 октября в блоге компании.

Отмечается, что теперь пользователи социальной сети получили возможность добавлять в закладки любые заинтересовавшие их материалы (записи, статьи, видео, ссылки, товары и прочее) и добавлять к сохранённому контенту различные метки: «Посмотреть», «Прочитать позже» и так далее.

При этом соцсеть теперь будет напоминать пользователю, если материал был сохранён им несколько дней назад, но так и не был открыт.

Подчёркивается, что всё содержимое раздела «Закладки» по-прежнему остаётся приватным и может просматриваться только самим пользователем.

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