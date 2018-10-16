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Глава Google прокомментировал создание поисковика с цензурой для Китая

Общество

Сундар Пичаи подтвердил, что разработка приложения ведётся, но не смог назвать сроков его запуска

Глава Google прокомментировал создание поисковика с цензурой для Китая
Keng Susumpow
Офис компании Google

Маунтин-Вью, США, 16 октября 2018, 19:28 — REGNUM  Генеральный директор Google Сундар Пичаи впервые выступил с публичным комментарием относительно разработки ориентированной на рынок КНР поисковой системы Dragonyfly, сообщает TechCunch.

Глава интернет-гиганта подтвердил, что версия поисковика для Китая будет содержать алгоритмы цензурирования. Вместе с тем он заверил, что Dragonfly сможет удовлетворять более 99% запросов пользователей.

Пичаи также отметил, что пока у компании нет чёткого представления о том, когда данный проект может быть запущен.

Как сообщало ИА REGNUM, о разработке Google поискового приложения Dragonfly со встроенной цензурой для запуска его на территории КНР стало известно в 2018 году.

Обеспокоенность планами компании выразили правозащитные организации, а в начале октября с призывом к руководству компании отказаться от разработки приложения обратился вице-президент США Майкл Пенс.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти США призвали Google отказаться от разработки поисковика для Китая

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